線路9本またぐ橋、もうすぐ開通？千葉県習志野市で事業中の都市計画道路「藤崎茜浜線（2工区）」が完成に近づいています。鉄道ジャンクション「津田沼」エリアを南北に結ぶ新ルートは、市もかねて「念願の橋」とPRし、開通を心待ちにしているものです。【けっこう出来てる！】これが津田沼の「線路9本横断ルート」の現状です（地図／写真）この橋は、京成本線と京成千葉線、京成松戸線が交わる京成津田沼駅の東側で新たに建設