対人面が不調な週。揉め事にも巻き込まれがち。お節介的な行動は慎んで。仕事はスピードを意識しこなすと確実に成果を得られます。金運は○。趣味や得意なことでお金を稼げる暗示も。また、恋愛は会話が弾み波長が合う人に出会えそう。ビジュアルだけにこだわり過ぎるのはNG。