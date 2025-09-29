天邪鬼な週。仕事はこだわりすぎて周囲に迷惑をかける恐れが。気をつけて。また、美容は食べすぎ飲みすぎで太りがち。ヨガや新たなスポーツが改善策。金運は締めるより楽しく使うと財運アップに。恋愛は素直に振る舞えず後悔しそう。他者に援護射撃を求めると進展します。