集中力がダウンしお疲れモードな週。仕事も効率の悪さやミスが目立ちがち。免疫力を上げる食事を摂り睡眠不足に気をつけましょう。金運は浪費に注意。じっくり考えてから購入して。恋愛は暫く出会いに恵まれなかった人は素敵な縁が繋がりそう。職場など身近が狙い目。