アクシデントに遭いやすい週。特にスポーツなど慣れないことにチャレンジする人は慎重に。仕事も二転三転する気配が。リスク回避を万全にしておきましょう。また、旅先などお金の管理もいつも以上に抜かりなく。恋愛はプライドを捨て素直に好きな相手の振る舞うと吉。