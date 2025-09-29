魅惑の惑星が乙女座を通過。魅力に溢れ愛される週。美活やおしゃれも楽しめます。また、金運はラッキーサプライズに恵まれる暗示。仕事はクリエイティブな分野にツキあり。コンテストなど能力を試せる場にも積極的に参加を。恋愛はタイプの違う相手からアプローチされそう。