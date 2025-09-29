何事も順調に運ぶ週。美容運も◎。イメチェンで新たな魅力を発見できそう。仕事は実力世界で華やかな活動ができる暗示。また、金運はトレンドグッズのショッピングが開運に。恋愛は強引に言い寄ってくるタイプに振り回されそう。クールで飄々とした人物が運命パーソン。