スタミナ全開で行動できる週。レジャーや習い事などプライベートも充実します。ダイエットも成功しそう。ただ、仕事は出る杭は打たれる星回りに。鋭い発言は控えた方が賢明かも。恋愛は肉食モード。アバンチュール的な恋に夢中になりがち。カップルは妊娠に恵まれる暗示が。