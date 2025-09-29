低空飛行な週。サクサクこなせていたことが急に滞りがちに。仕事も想定外な案件に見舞われそう。行き当たりばったり的は行動はNG。金運も堅実スタンスが開運に。恋愛は相手の出方を観察してからアピールすると○。カップルはロケーションの綺麗なスポットにツキあり。