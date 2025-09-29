不安定な運気。健康も低め。消化の悪い物と冷えに気をつけましょう。仕事は策士的に動き返って信用をなくしそう。誠実なマインドで取り組んで。金運は貯めたお金を生かせる好機！金融商品の投資も○。恋愛は熱くなるほどから回りしそう。クールなスタンスでいたほうが進展します。