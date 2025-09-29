ラッキー週。仕事は得意分野で存在感をアピールできそう。狙っていたポジションを手にできる暗示も。金運は週末から好調。お財布を変えたり、部屋の模様替えが財運アップに繋がります。恋愛はインスピレーションが武器に。第一印象でピンと来た相手と惹かれ合いそう。