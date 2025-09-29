ハッピーな出来事が舞い込む反面、油断し痛い目に合う週。美容器具やスポーツシーンでのアクシデントにも気をつけて。仕事は地道にミッションをこなすと吉。新しいことに手を出さないこと。恋愛はセレブなスポットに出会いが潜んでいます。カップルもリッチなデートがオススメ。