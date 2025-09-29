米国株は9月22日に主要3指数がそろって最高値を更新。10月の日本株はどうなるだろうか（写真：ブルームバーグ）まずは直近の相場から振り返ろう。先週、市場関係者が注目した9月19日の日銀金融政策決定会合は、予想どおり上限政策金利0.5％を据え置いた一方、保有するETF（上場投資信託）とJ-REIT（不動産投資信託）の売却を開始することも決定した。ついに｢懸案解決｣に向け、重い決断をした日銀いつか来ることではあったが、今会