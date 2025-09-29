アーセナルがプレミアリーグのニューカッスル戦で劇的な逆転勝利を収め、首位リヴァプールとの差を詰めた。決勝点を挙げたのは、後半アディショナルタイム。マルティン・ウーデゴーのコーナーキックにガブリエウ・マガリャンイスが頭で合わせ、2-1の勝利を掴み取った。『talkSPORT』によれば、アーセナルがリーグ戦でハーフタイムにビハインドを背負いながら逆転勝利を収めたのは、実に940日ぶりの出来事だったという。長らく続い