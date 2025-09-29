ルベン・アモリム監督の率いるマンチェスター・ユナイテッドが、ブレントフォードに1-3で敗れた後、監督解任を求める声が高まっている。アモリム監督は昨年11月にスポルティングCPから鳴り物入りでユナイテッドに就任したが、チームはプレミアリーグで低迷しており、サー・ジム・ラトクリフ率いる新体制での再建に疑問符が投げかけられている。成績不振に喘ぐアモリム監督の後任として、前イングランド代表監督のガレス・サウスゲ