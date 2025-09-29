フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、エールディヴィジ第7節のフローニンゲン戦で決勝点となるゴールを決め、今季のリーグ戦得点数を6に伸ばした。これにより、上田は得点ランキングで単独首位に立っている。先発出場した上田は、後半5分に左サイドからのクロスに反応し、ペナルティエリア中央から強烈なヘディングシュートをゴール左隅に突き刺し、均衡を破った。上田は後半76分に交代したが、先制点を守り切ったフ