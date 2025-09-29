マンチェスター・ユナイテッドWFCに所属する日本代表MF宮澤ひなたが、WSL（女子スーパーリーグ）第4節のリヴァプールFCウィメン戦、ノースウェスト・ダービーで今シーズン初ゴールを記録し、チームを勝利に導いた。［4-3-3］の中盤で先発フル出場した宮澤は、その圧倒的なパフォーマンスでプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出されている。リヴァプールは長野風花が先発出場、清水梨紗が途中出場しており日本人対決となった