日本代表MF久保建英が所属するスペイン1部レアル・ソシエダは、28日にバルセロナとアウェイで対戦した。久保は代表戦で負傷した足首の状態を考慮してか、ベンチスタートになると、後半12分から途中出場。後半27分に強烈な弾丸シュートを放つも、ポストを直撃！ただ、その前に味方がオフサイドだったとして、プレーは取り消し。さらに、久保は後半38分にも強烈なシュートを放つも、またもバーに嫌われてしまい、思わず本人も悔しさ