ＤｅＮＡの三浦大輔監督が今季限りで辞任することが２９日、分かった。後任人事に関してはシーズン終了後に行われる。就任５年目の三浦監督は前日２９日の広島戦（マツダスタジアム）で４連続７０勝＆Ａクラス入りを果たし、２２年以来の２位を達成したばかりだった。関係者によると試合後、選手、スタッフを集めて自ら今季限りで辞任することを報告したといい、リーグ優勝をできなかった責任を取る形での辞任となった。三浦