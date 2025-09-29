◆ボーイズリーグ第３４回北海道支部秋季リーグ戦▽リーグ戦札幌ボーイズ７−０札幌豊平ボーイズ（５回コールド）、札幌手稲ボーイズ２−８札幌ボーイズリーグ戦３試合が行われ、札幌ボーイズがダブルヘッダーを連勝し１敗を守った。いずれの試合も２番でスタメン出場した沢江瞭輔一塁手（２年）は、適時三塁打２本を含め２試合で８打数４安打４打点の大暴れ。投げても、札幌手稲ボーイズ戦で先発し５回途中２失点と好投した