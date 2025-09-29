◆米大リーグマリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャースが５連勝でレギュラーシーズンを締めくくった。３０日（日本時間１０月１日）からワイルドカードシリーズでポストシーズンがスタート。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で２試合ぶりにスタメン復帰し、７回に自己最多＆球団新記録となる５５号ソロを放つなど、５打数３安打１打点。３年連続本塁打王は逃したが、ワ