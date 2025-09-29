28日、バルセロナ戦に出場したレアル・ソシエダードの久保建英＝バルセロナ（ロイター＝共同）【バルセロナ共同】サッカーの海外各リーグは28日、各地で行われ、スペイン1部でレアル・ソシエダードの久保建英はバルセロナ戦に1―1の後半12分から出場した。チームは1―2で逆転負けした。ベルギー1部でゲンクの伊東純也はシントトロイデン戦で0―1の後半に同点ゴールを挙げた。リーグ戦2試合連続ゴールとなる今季2点目。終盤まで