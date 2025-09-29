メ～テレ（名古屋テレビ） 記録的な大雨から17日。270台以上の車が水につかった三重県四日市市の地下駐車場で29日から車の搬出作業が始まります。 四日市市は12日の夜に観測史上1位の1時間に123・5ミリの猛烈な雨を観測しました。市の中心部にある地下駐車場に大量の雨水が流れ込み、地下1階と2階の車あわせて274台が水につかり動けなくなりました。 冠水は5日後に解消しましたが、流されたとみられる複数の車が駐車