２９日午前１時４０分頃、栃木県栃木市細堀町の東北自動車道下り線で、「車２台が横転している」と１１０番があった。県警高速隊の発表によると、大型トラック１台と乗用車２台が絡む事故があり、１人がその場で死亡が確認され、男女２人が病院に搬送された。この事故で、下り線は栃木インターチェンジ―栃木都賀ジャンクション間が通行止めとなった。