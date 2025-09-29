オフィスから排出された古紙を、同じビルの中で再生紙にリサイクルする取り組みが始まっています。【映像】古紙から成形された再生紙この機械は古紙を裁断して繊維状にしたうえで、水をほぼ使わずに再び結合させ、成形します。1時間にA4サイズ約360枚を作ることができるということです。この機械が麻布台ヒルズに導入され、森ビルはオフィスから排出された古紙を再利用する取り組みを始めました。今後、他の企業にも広げたい