エンボディドAIロボットの工業シーンにおける実装を模索するべく、浙江省紹興市上虞区の杭州湾エンボディドAIイノベーションセンターは実際の作業プロセスに基づいてデータ収集シーンを構築し、ロボットの作業モデルの訓練を展開している。新華網が伝えた。これによりエンボディドAIロボットは実際の生産ラインの操作・作業経験を積むことができるようになっている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）