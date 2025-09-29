継続は力なり。それは真実だが、いっぽうで仕事人生においては「継続は楽」でもある。いまの延長線上に帰着することを選ばなかったひとの話を知りたいあらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得意のデータ収集・分析をもとに経済の