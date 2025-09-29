「ローソン」は、9月30日（火）から、リラックマやすみっコぐらしでおなじみのサンエックスとコラボした「サンエックスキャラクターズ」キャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】集めたい〜！対象のお菓子購入でもらえる「オリジナルクリアシート」■人気のキャラクターが集結今回開催される「サンエックスキャラクターズ」キャンペーンは、対象商品の購入でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売