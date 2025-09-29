［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu川崎フロンターレは９月28日、J１第32節で柏レイソルと対戦し、４−４でドロー。この試合でチームの２点目を挙げたFW伊藤達哉は、今季の得点数を「10」の大台に乗せた。試合後、伊藤は二桁得点達成について、確信があったことを明かした。「湘南戦で９点入った時に、10はいくと思っていたので。それが今日早く決まったのが嬉しいです」節目のゴ