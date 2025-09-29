アメリカ中西部ミシガン州にあるモルモン教の教会で、礼拝の最中に銃乱射事件が発生し、2人が死亡、8人がけがをしました。【映像】事件現場付近の様子デトロイト近郊にある末日聖徒イエス・キリスト教会、いわゆるモルモン教の教会で28日、銃が乱射される事件が発生し、少なくとも2人が死亡、8人がけがをしました。警察によりますと、容疑者は40歳の男で、大規模な礼拝中に教会の正面に車で突っ込み、建物の中に向けて銃を乱