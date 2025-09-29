【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】取材中にメモリアルな瞬間！カーショー夫人、“マイク越し”歓喜の光景レジェンドの登板には、この人の存在が必要不可欠だった。大谷翔平投手が「1番・DH」で出場した最終戦。敵地シアトルでのマリナーズ戦は、今季での引退を表明しているカーショー投手が先発すると、試合中にスタンドで見守るエレン夫人がインタビューを受け、夫の奪三振をマ