東京・豊島区で出産直後の赤ちゃんに暴行し、殺害したとして女が逮捕された事件で、女は「手で首を絞めて殺した」と供述していることがわかりました。【映像】逮捕された女三枝珠莉亜容疑者（22）は22日、豊島区にあるアルバイト先の飲食店のトイレ内で、出産したばかりの女の子の赤ちゃんに暴行を加え殺害した疑いがもたれています。三枝容疑者は容疑を認めていますが、その後の警視庁への取材で「手で首を絞めて殺してしま