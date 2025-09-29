自民党総裁選挙の投開票まであと5日となるなか、次の総裁には小泉農水大臣がよいと考える人が最も多いことがANNの世論調査でわかりました。【映像】並んでガッツポーズをする候補者5人次の自民党総裁に誰がよいか聞いたところ、1位は小泉農水大臣で33％、2位が高市前経済安保担当大臣で31％、3位が林官房長官で14％でした。自民党支持層では小泉氏は41％と支持が増え、次いで高市氏は24％、林氏が16％という結果になりました