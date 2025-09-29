国を背負うリーダーとして 「日本をどのような国にするのか。骨太のビジョンを示すとき」とは某経済リーダーの提言であり、現在の政治状況を踏まえての苦言でもある。ウクライナ戦争など各地の紛争が止まない中で、日本の使命と役割について明確な姿・ビジョンを示すべきという声が少なくない。 日本の経済的地位が低下し、「とにかく魅力ある国にしないと、企業は成長を求めて海外へ向か