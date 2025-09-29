◆高校野球秋季大会▽北海道小樽地区代表決定戦北照３−１小樽双葉（２８日・小樽市営桜ケ丘）６地区で代表決定戦が行われた。小樽地区の北照は３―１で小樽双葉を下し、５年連続の全道切符獲得。背番号１０の右腕・島田爽介（２年）が９回６安打１失点９奪三振で公式戦初完投勝利を挙げると、打っても決勝打となる先制の２点適時打を放った。全道大会は１０月１２日に大和ハウスプレミストドームで開幕する。北照の“秋男