ＮＹ原油時間外取引下落して始まるOPEC+は11月も増産の可能性 東京時間07:10現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝64.91（-0.81-1.23%） NY原油価格は時間外で下落して始まっている。 OPECプラスは11月に再び原油生産量を増やす可能性が高いという。11月の生産量を協議する10月5日のオンライン会合で、少なくとも10月に予定されている日量13万7000バレル同等以上の増産を検討する予定