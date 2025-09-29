◇ア・リーグガーディアンズ9×―8レンジャーズ（2025年9月28日クリーブランド）ガーディアンズは28日（日本時間29日）、本拠でのレンジャーズ戦に延長戦で劇的サヨナラ勝利を飾り、2年連続13度目のア・リーグ中地区優勝を決めた。ガーディアンズはタイガースと激しい優勝争いを展開。両チームとも87勝74敗の同率でレギュラーシーズン最終戦を迎えた。今季の対戦成績でガーディアンズがタイガースに8勝5敗と勝ち越してい