きょう（29日）午前1時半すぎ、栃木県栃木市の東北自動車道下り線で「車が横転していた」と、通りかかった女性から110番通報がありました。警察によりますと、大型トラック1台と乗用車2台が絡む事故が起きていて、乗用車の運転手1人の死亡がその場で確認されました。もう1台の乗用車に乗っていた60代ぐらいの夫婦もけがをしていて、病院に搬送されましたが意識はあるということです。この事故で、東北自動車道下り線の栃木インター