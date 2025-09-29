MLBは全162試合のレギュラーシーズンが終了した。各部門のタイトルが決まり、ナ・リーグ本塁打王争いをしていたドジャース・大谷翔平（31）は最終戦で自己最多となる55号を放ったが、1本届かず、3年連続本塁打王を逃した。【一覧】ドジャースが4年連続の地区Vこれまでの試合結果と予定今季、大谷のスタートは東京からだった。凱旋試合となったカブスとの開幕戦、東京シリーズで今季1号を豪快にライトへ叩きこんだ。そして、アメ