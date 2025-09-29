今回は、「妻の妊娠中、風俗通いするモラハラ夫」のヤバい発言についてのエピソードを紹介します。「もう女じゃねぇな」「結婚し、夫がモラハラ男だと判明。そして私が妊娠すると夫のモラハラは悪化し、『もう女じゃねぇな。みっともない体型』と、ひどい言葉ばかり吐いてくるようになりました。夫に『さっさと子供産めよ』『で、体型を早く戻せ』と言われたときは、涙が出そうでしたね。しかも後日、夫が頻繁に風俗に通っているこ