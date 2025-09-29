西部謙司が考察サッカースターのセオリー第68回リュカ・シュバリエ＆ジャンルイジ・ドンナルンマ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。今季スタートにあたって、パリ・サンジェルマンがGKジャンルイジ・ドンナルンマを放出したことが話題に。トップクラブのなかでもそれぞれGKに求