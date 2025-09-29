ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第12回 平野佳寿（オリックス）プロ20年目の今季、NPB史上４人目の通算250セーブを達成するなど、長きにわたり球界を代表するクローザーとして活躍しているオリックス・平野佳寿。大学時代は先発として次々とリーグ記録を更新する「絶対的エース」として君臨していた。京都産業大時代、リーグ戦通算36勝をマークした平野佳寿photo by Sankei Visual【ほろ苦い甲子園デビュー