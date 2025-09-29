グラビアアイドルの仲根詩織（24）が、29日までに自身のインスタグラムを更新し、持ち前の美脚を披露した。仲根は「久々に韓国料理美味しすぎた」とつづり、飲食店で撮影した写真をアップ。店前で上目遣いしたショットや、座席で足を組む姿を公開した。太ももがあらわとなった足組みショットには、「かわいい」などのコメントが集まり、ファンから好評が寄せられている。仲根は4月、特技のソフトダーツでプロライセンス