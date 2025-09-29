自民党の総裁選挙で小泉氏の陣営が小泉氏に好意的なコメントなどを投稿するよう要請した問題を巡り、立憲民主党の野田代表は、自民党に対して国政選挙で同様の行為をしていないか調査するよう求めた。立憲民主党・野田代表：ライバルの方を中傷するような中身も出てましたね。党のネットやメディアの対策をやってきた人たちが、この種のことを対野党でやってきたんじゃないでしょうか。選挙でのネット活用「利点と弊害」議論を愛媛