綾瀬はるかと千鳥・大悟が夫婦役でダブル主演を務める是枝裕和監督最新作『箱の中の羊』が、2026年に公開されることが決定。ヒューマノイドを息子として迎え入れることになった建築士の甲本音々（こうもとおとね）を綾瀬が、音々の夫で工務店の二代目社長・甲本健介（こうもとけんすけ）を大悟が演じる。大悟は本作が初の主演作。制作決定にあたり、綾瀬、大悟、是枝監督のコメントも到着した。【写真】綾瀬はるかが40歳に美し