◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第２日▽明大３−０慶大（２８日・神宮）まだまだこれからだ。慶大ベンチの誰もが諦めることなく、最後まで食らいついた。０−３で迎えた９回。２死走者なしからチャンスを作り、二、三塁。堀井哲也監督は代打に市橋慶祐（２年＝小野）を送った。だが、三ゴロでゲームセット。明大の５投手の前に得点することはできず、完封負けに終わった。法大戦、明大戦と２カードを終え、１勝４敗１分けの