戦後80年、いまだ民間人が原則上陸禁止の島がある。硫黄島である。いまだ旧島民は帰れない。いまだ戦地や荒廃のイメージをもたれている。「いまだ……」がつきまとう硫黄島とは、どんな島なのか。この島をめぐって、何が起きたのか。多くの人が知らないことは何だろうか。このたび、北海道新聞記者の酒井聡平氏が、硫黄島旧島民たちが帰れない問題（帰島問題）について徹底的に掘り下げたノンフィクション『死なないと、帰れない島