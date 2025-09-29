◆米大リーグマリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４打席目に自己最多となる５５号ソロを放つなど、５打数３安打１打点の活躍を見せた。試合後、現地メディアのインタビューに応じ、２日後の３０日（同１０月１日）から始まるポ