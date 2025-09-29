現在7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。今回は、幼稚園に通う息子のお迎えに行ったあとの帰り道、はなゆいさんが思わず笑ってしまったエピソード。その日、幼稚園バスの中で好