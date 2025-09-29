3人組ガールズロックバンド・SHISHAMOが27日、バンドの公式サイトを通じて、2026年6月をもって活動を終了することを発表した。同月13、14日に神奈川県川崎市の「Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）」で開催するワンマンライブが最後の活動となる。 【写真】8年前にCMでブレーク！紅白歌合戦が決まり、笑顔のSHISHAMO 公式サイトの発表によれば、2024年の初夏、ベースの松岡彩から「